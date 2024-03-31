إصابة 4 مواطنين باعتداء مستوطنين شمال أريحا

وطن: أصيب مساء اليوم الأحد، 4 مواطنين باعتداء مستوطنين على تجمع عرب الرشايدة المحاذي لنبع العوجا شمال أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنين هاجموا تجمع عرب الرشايدة المحاذي لمنطقة نبع العوجا، واعتدوا على المواطنين بالضرب بالعصي والحجارة ما أدى لإصابة 4 مواطنين برضوض وجروح.

وأضاف، أن هؤلاء المستوطنين حاولوا سرقة أغنام الأهالي، وأن هذه الهجمات جاءت بعد زيارة الوزير الإسرائيلي المتطرف سموريتش، ورئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية للمنطقة، وإعلانهما السيطرة على نبع مياه العوجا وإجراء أعمال توسعة فيها.