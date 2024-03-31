مصدر في المقاومة يكشف: وفد حماس لن يذهب إلى القاهرة حالياً

وطن: كشف مصدر في المقاومة، اليوم الأحد، أنّ وفد حماس لن يذهب إلى القاهرة حالياً.

وأوضح المصدر أنّ "وفد حماس في انتظار نتائج الاجتماعات بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي، وما سيسفر عنها".

وقبل أيام، كشف مصدر خاص في المقاومة، تفاصيل المفاوضات وأشار إلى أنها مستمرة على "الرغم من الاستعصاء فيها"، مشيراً إلى أنّه "على الرغم من كل ما أبدته حماس من مرونة، وخصوصاً في قضية الأسرى، إلا أنّ الاحتلال يتعمّد العرقلة".

وفيما يخصّ الرد الإسرائيلي على قضية الأسرى وعددهم ونوعيتهم، أوضح المصدر أنّه "كان أسوأ من الرد السابق"، موضحاً أنّه فيما يتعلّق بعودة النازحين إلى شمال القطاع، "قدمت إسرائيل مقترحاً يشمل نقل النازحين إلى خيام، تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما اشترط الاحتلال "عودة تدريجية للنازحين من النساء والأطفال وكبار السن، لا يتجاوز عددهم 60 ألف نازح"، بينما عدد النازحين يتجاوز 800 ألف، وهو ما رفضته حماس.

وكانت مصادر في المقاومة كشفت أنّ ردّ الاحتلال الاسرائيلي "سلبي" على ورقة المقاومة، ويرفض مطالبها، ويتعاطى مع مرونة حماس بصورة خاطئة.

وفي السياق، وقبل عشرة أيام تقريباً، التقى وزراء الخارجية العرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القاهرة وبحثوا معه وقف إطلاق النار في غزة.

وأكّدت مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وفلسطين، في بيان مشترك، عقب اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة، رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة "تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

المصدر: "الميادين"