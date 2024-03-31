الاحتلال يعتقل أما وطفليها وشابين مقدسيين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، أما وطفليها من حي الثوري، وشابين من مخيم شعفاط وبلدة الطور بالقدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسية إكرام شويكي، ونجليها زمزم وبشار شويكي من منزلهم في حي الثوري بالقدس.

وافادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الشاب هشام مطور، بعد اقتحام منزله وتدمير محتوياته في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وفي بلدة الطور شرق القدس المحتلة اعتقلت مخـابرات الاحتلال الشاب أحمد أبو الهوى بعد اقتحام منزله.