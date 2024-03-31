حزب الله ينفذ هجوماً بالمسيّرات على مرابض مدفعية الاحتلال ويقصف مواقعه بالصواريخ

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد، شنّها هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية "برختا" الإسرائيلي المستحدث عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأوضحت المقاومة أنها استهدفت انتشاراً لجنود جيش الاحتلال في محيط مربض المدفعية في مزارع شبعا اللبنانية ‌‏المحتلة، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة في العمليتين.

وأكدت المقاومة استهدافها ‏التجهيزات التجسسية الإسرائيلية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى تدميرها بالكامل.

كذلك، استهدافت المقاومة موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وموقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة التي أصابت الموقع الإسرائيلي بشكل مباشر.

كما استهدفت المقاومة موقع المالكية الإسرائيلي، واستهدفت ثكنة "راميم" المُقامة في قرية هونين اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية، وبصواريخ "بركان"، وحقّقت إصابة مباشرة.

وأكدت المقاومة في بياناتها أنّ العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

وعقب ذلك، أقرّ الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي من جراء إطلاق قذائف صاروخية من لبنان على "راميم"، ودوّت صفارات الإنذار في المالكية في الجليل الغربي المحتل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ونشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية، فجراً، مشاهد توثّق عمليتين، الأولى استهدفت مبنى يتموضع فيه ‏جنود الاحتلال ‏في مستوطنة "أدميت"، والثانية استهدفت تجمّع الجنود الإسرائيليين في موقع الراهب.

المصدر: "الميادين"