الاحتلال يعتقل المواطنة صبحة العدرة وابنتها سناء أثناء رعيهن الأغنام في مسافر يطا

وطن: اعتقل جيش الاحتلال، مساء السبت المواطنة صبحة محمود العدرة وابنتها سناء أثناء رعين مع اغنامها في منطقة التوانة في مسافر يطا جنوب شرق الخليل.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي،ان قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطنة صبحة محمود العدرة وابنتها سناء أثناء رعيها مع اغنامها في منطقة التوانة بمسافر يطا جنوب شرق الخليل.

وأضاف أن قوات الاحتلال وبالشراكة مع المستوطنين يمارسون إرهابا منظما ومبرمجا ضد التجمعات البدوية والرعوية في مسافر يطا جنوب الخليل ،بهدف السيطرة على الأرض وافراغها من سكانها الأصليين في اكبر عملية تطهير عرقي تحدث أمام مرأى ومسمع العالم ،لاغراض إحلال المستوطنين محل السكان الإصلانيين .

وأشار أن التجمعات البدوية شهدت في الاونة الاخيرة موجات مكثفة من عنف المستوطنين المدعومين من قبل حكومة الاحتلال ،وان تلك الممارسات تمثل صدى لتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير،وانه ومنذ اندلاع الحرب في غزة أصبحت تدور معركة أخرى في التجمعات البدوية بين المواطنين وعصابات المستوطنين ،فلم يعد الاحتلال يميز بين رجل وامرأة،وكانت الحصة الأكبر من الاعتداءات والتنكيل من نصيب النساء والأطفال في التجمعات البدوية في ظل غياب المحاسبة القانونية.