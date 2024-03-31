البيت الفلسطيني في تورنتو يحيي يوم الأرض بمشاركة جنوب أفريقيا وكوبا وإندونيسيا وكندا

وطن: أقام البيت الفلسطيني في تورنتو فعالية بمناسبة الذكرى 48 ليوم الأرض الفلسطيني الخالد ومساندة غزة، بحضور النائب الكندي ماثيو غرين والنائب ساره جمعه وقنصل جنوب أفريقيا مافينوكا والقنصل الكوبي في تورنتو سابيدل مورينو والقنصل الاندونيسي في تورنتو السيد فرجينو ريكرينتوا والدكتور محمد عوض نائب رئيس جمعية المهنيين الفلسطينيين الكنديين.

وبدأت فعالية يوم الأرض على وقع النشيد الوطني الفلسطيني والكندي وقراءة الفاتحة على روح الشهداء.

وأستهل عريفا الحفل سوسن الموعد وغابي شحادة بالترحيب بالحضور الضيوف وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية والتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته الوطنية.

ورحب المهندس أمين الموعد رئيس البيت الفلسطيني-تورنتو بالحضور والضيوف وأكد أن ما يجري في غزة هو امتداد ليوم الأرض وقال اليوم نحن هنا محاطين بأصدقاء أوفياء لفلسطين وكان لهم دور رائع في مساندة الشعب الفلسطيني في المحكمة الدولية والمنابر الدولية وأشاد بالمواقف الشجاعة لجنوب أفريقيا وكوبا واندونيسيا، مشيدا بموقف حزب الديمقراطيين الجدد وخصوصا النائب ماثيو غرين على موقفه الرائع والشجاع في البرلمان الكندي في مساندة الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة في غزة.

وأجمع المتحدثون من جنوب أفريقيا وكوبا وإندونيسيا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والحماية الدولية ومحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في غزة وأكدوا على نيل حرية الشعب الفلسطيني واشادوا بدور البيت الفلسطيني- تورنتو في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الشعب الفلسطيني وشعوبهم.

بدوره النائب الكندي ماثيو غرين ألقى كلمة محفزة بكثير من الأمل واطلع الحضور على زيارته الى فلسطين وحيثيات التصويت الأخير للبرلمان الكندي لصالح فلسطين ودور حزبه القوي في الوصول الى هذه النتيجة وخصوصا إيقاف تصدير الأسلحة الى إسرائيل والموقف الحازم ضد حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة

وألقى الدكتور محمد عوض نائب رئيس جمعية المهنيين الفلسطينيين الكنديين كلمة أشاد بأصدقاء فلسطين على دورهم الرائع في التضامن قولا وفعلا في المحافل الدولية وأشاد بالنائب ماثيو غرين على دوره الريادي في خدمة الشعب الفلسطيني في البرلمان الكندي وشرح الدكتور عوض عن الظروف الانسانية في غزة والظروف الصعبة التي يمر ويعيشها شعبنا هناك.

وفي الفقرة الأخيرة من فاعلية يوم الأرض قام المهندس أمين الموعد رئيس البيت الفلسطيني-تورنتو الفلسطيني - تورنتو بتقديم هدية رمزية للضيوف الكرام عبارة عن زعتر وزيت زيتون فلسطيني وشكرهم على حضورهم المميز والراقي.