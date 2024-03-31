استشهاد شاب من رهط برصاص جنود الاحتلال في بئر السبع

وطن: استشهد الشاب ناجي أبو فريح من مدينة رهط في النقب صباح اليوم الأحد، برصاص جندي إسرائيلي قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، وأطلق الجندي النار على الشاب بزعم أنه قام بتنفيذ عملية طعن.

وأصيب جندي ومستوطن بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء عملية طعن، في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع في النقب، فيما قام جندي من جيش الاحتلال بإطلاق النار على شاب بزعم تنفيذه عملية الطعن.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث يدور عن سائق باص من رهط، ويرجح أن الحادث ليس عملية طعن على خلفية أمنية، وإنما ناتج عن جدال مع رجال الأمن في المكان.

وقال شهود عيان ان الشاب غادر الحافلة واثناء مغادرته حدث تلاسن ومشادة مع احد جنود الاحتلال ليطلق النار عليه.