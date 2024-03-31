"طوفان الأقصى" في اليوم 177.. الاحتلال يصعّد عدوانه على غزة وينسف مبان سكنية واكثر من 32 الف شهيد

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 177، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق المدنيين، وقصف مباني سكنية، وخياما في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

أفادت وزارة الصحة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدًا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 32705 شهداء و75190 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 177: