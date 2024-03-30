الاحتلال يمنع المواطنين من أداء صلاتي العشاء والتراويح في حوسان

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المواطنين في قرية حوسان غرب بيت لحم من الوصول إلى المسجد لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال أغلقت منطقة المطينة، ومنعت المصلين من الوصول إلى مسجد أبو بكر لأداء الصلاة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قبل ساعة الافطار منطقة المطينة وأغلقتها، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وأطلقت قنابل الغاز السام.