وفد تفاوضي من حكومة الاحتلال يتوجه للقاهرة تزامنا مع مظاهرات في "تل أبيب" تطالب بسقوط نتنياهو

وطن: يتوجه وفد من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقاهرة غدا الأحد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، فيما جابت شوارع تل أبيب مسيرة تطالب بسقوط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحمله الفشل في استعادة الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة في قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن وفدا يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك سيغادر للقاهرة غدا الأحد لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس.

ومن جانبها، نقلت قناة مصرية عن مصدر أمني قوله إن محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل ستستأنف غدا الأحد في القاهرة.

وفي ذات السياق، جابت شوارع تل أبيب مساء اليوم السبت مسيرة احتجاجية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، كما ان "آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الاحتلال في تل أبيب ويطالبون بالإطاحة بحكومة نتنياهو".

وتشارك في الاحتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانا قالت فيه إن "نتنياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائنا".

وأضاف البيان "سلوك نتنياهو جريمة، وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته، فلن نرى أولادنا. من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو، وسنحتج للإطاحة به".

وفي وقت سابق، ذكرت القناة الـ12 العبرية أن الشرطة تبعث برسائل تحذيرية لقادة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وشهدت الأسابيع الماضية تظاهرات إسرائيلية تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات