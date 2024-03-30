الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز العشرات ويقتحم مصنعا بأريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا، واقتحمت مصنعا للأسمنت، وجمعية المشروع الإنشائي العربي في مدينة أريحا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في العوجا شمالا، ضمن إجراءاتها العسكرية المشددة على محافظة أريحا والأغوار.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مصنع "سند" للأسمنت شرق أريحا وفتشت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة به، كما داهمت عددا من منازل المواطنين في العوجا شمال أريحا.

كما داهمت قوات الاحتلال المقر الرئيسي لجمعية المشروع الإنشائي العربي، وعاثت فسادا وتخريبا وتكسيرا في المبنى الإداري، واعتدت على مساكن الموظفين في الجمعية وفتشتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فواز رمزي بلهان من مخيم عقبة جبر، خلال محاولته المرور عبر الحاجز الجنوبي لأريحا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار بالهواء على مركبات المواطنين المتوجهة إلى مداخل ومخارج أريحا، ومنعتهم من الوقوف والمرور عبرها، فيما احتجزت عشرات الشبان عند المدخل الجنوبي لأريحا وأخضعتهم للتفتيش الميداني.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال حطمت مركبة الشاب مشهور رائد عواجنة أثناء محاولته عبور أريحا، وسلوكه طريقا ترابية قرب المدخل الشمالي لأريحا.