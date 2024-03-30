إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة مخماس شمال شرق القدس

وطن: أصيب، مساء اليوم السبت، شاب (23 عاما) برصاص مستوطنين، خلال هجومهم على بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن ما لا يقل عن 30 مستوطنا اقتحموا بلدة مخماس من الجهة الشرقية خلال موعد الإفطار، وحطموا زجاج عدد من المركبات، وأطلقوا الرصاص الحي على المواطنين، كما اعتدوا بالعصي على الشبان الذين تصدوا لهم خلال اقتحام البلدة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، و3 آخرين بجروح ورضوض.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابة رصاص حي في الرجل تم نقلها إلى المستشفى من بلدة مخماس.