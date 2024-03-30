جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد معتصم أبو عابد في قباطية جنوب جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، الذي استشهد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة فجرا.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد الطفل أبو عابد على الأكتاف، وجابوا فيه شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وصولا إلى المسجد، حيث أدوا الصلاة عليه، وسط ترديد للهتافات الغاضبة.

ومن ثم سار موكب التشييع تجاه منزل عائلة الشهيد، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن تتم مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية فجر اليوم، وداهمت عدة منازل، وحطمت محتوياتها، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أصيب خلالها شابان بالرصاص، أحدهما بجروح خطيرة، واعتقل ثلاثة مواطنين.