الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها خلال رعيهما الأغنام في مسافر يطا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مواطنة وابنتها خلال رعيهما الأغنام بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد رئيس مجلس قروي التوانة بمسافر يطا محمد ربعي، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة صبحة محمود العدرة وابنتها سناء، أثناء رعيهما الأغنام بالقرب من منزليهما في قرية التوانة، وتم نقلهما الى معسكر "سوسيا" المقام على أراضي المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على مداخل القرية والقرى المجاورة، وتداهم منازل المواطنين بشكل يومي.