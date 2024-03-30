مستوطن يختطف طفلا من حوسان غرب بيت لحم

وطن: اختطف مستوطن، صباح اليوم السبت، طفلا، من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن مستوطنا من البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" الجاثمة على ارضي المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف الطفل باسل عبد الوهاب حمامرة (17عاما)، أثناء رعية الأغنام في منطقة الشرفا في القرية.

يشار إلى أن المستوطنين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط اعمال استفزازية بحق المواطنين.