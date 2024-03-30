"طوفان الأقصى" في اليوم 176.. مئات الشهداء في محيط مجمع الشفاء.. والاحتلال يواصل حرب الإباده على القطاع

وطن:دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 176، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصل جيش الاحتلال اقتحام وحصار الأهالي داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقصف وتدمير وإحراق العديد من المنازل والبنايات السكنية المحيطة بالمستشفى، ما غير ملامح المنطقة بالكامل.

وأجبر جيش الاحتلال مئات المواطنين على النزوح من مناطق سكنهم المحيطة بالمستشفى إلى جنوب القطاع أو المناطق الشرقية لمدينة غزة.

واعلنت وزارة الصحة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدًا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اكثر من 32 الف مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 74787، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 176: