61% من الإسرائيليين لا يعتقدون أنّ الحرب في غزة ستنتهي بانهيار حماس

وطن: أظهر استطلاعٌ للرأي، نشرته القناة "الـ13" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ 61% من الإسرائيليين"لا يعتقدون أنّ الحرب في غزة ستنتهي بانهيار حركة حماس.

ووفقاً للاستطلاع أيضاً، فإن 59% من الإسرائيليين يعتقدون أنّ "الوضع في الشمال سيتدهور".

وفي سياقٍ متصل، قال المعلّق العسكري في القناة "الـ13" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "يؤجّل قرارات مصيرية بشأن رفح وصفقة الأسرى وشكل القتال في الشمال".

وأضاف أن "كل أمر متعلق بالآخر ويؤثّر فيه"، مؤكّداً أنّ "إسرائيل على مفترق طرق، ولا يمكن الانتظار أكثر".

وأكّد دفوري أنّ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، "هو من يقود المعركة من الناحية الاستراتيجية"، لافتاً إلى أنّ المستوطنين "لن يعودوا" إلى المستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة.

وكان اللواء في احتياط "جيش" الاحتلال، إسحاق بريك، أكّد أنّ الحرب، كما تُقاد الآن، ستؤدي إلى خراب "الهيكل الثالث" (تعبير يشير إلى زوال "إسرائيل")، إذا لم يتم إيقافها.

وفي مقابلة مع القناة ال"ـ12" الإسرائيلية، أوضح بريك أنّ "تدمير حماس بصورة كاملة"، كما كان يكرر نتنياهو يومياً، هو "شعار فارغ، لا أساس له على الإطلاق".

وأضاف أنّه، نتيجة السير وراء هذا الشعار، فإنّ "إسرائيل تسير الآن نحو فقدان الأسرى، ونحو فقدان العالم، وخسارة الاقتصاد، وأيضاً نحو خسارة الأمن الاستراتيجي".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ جيش الاحتلال "لا يعلم ماذا يفعل في غزّة"، ولا يملك خطّة واضحة.

وأكّد الكاتب السياسي الإسرائيلي، بن كسبيت، في موقع "والاه" الإسرائيلي، أنّه، في الوقت الحالي، "كل ما هو موجود في القطاع هو أنّ حماس تُحاول العودة إلى بناء قدراتها في المناطق التي ينسحب منها الجيش"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل لا تستطيع السيطرة على هذا الواقع مطلقاً".