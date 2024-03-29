إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات ببيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب طفل بشظايا الرصاص الحي والعشرات بالاختناق، في مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض ، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة ما تسبب بإصابة طفل (13 عاما) بشظايا الرصاص الحي في رقبته، ونقل لتلقي العلاج في عيادة الرضى الطبية بالبلدة ووصفت اصابته بالمتوسطة، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق قنابل الغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال.

وتشهد بلدة بيت أمر اقتحامات مستمرة خاصة وقتي السحور والإفطار، ومداهمة وتفتيش منازل المواطنين والمكوث فيها لفترات طويلة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.