وفد من حركة فتح يعقد لقاءً مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

رام الله – وطن: اجتمع وفد من حركة فتح مكون من نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح وسمير الرفاعي، بمشاركة سفير فلسطين في جمهورية مصر العربية دياب اللوح، مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ممثلاً بالمدير العام للمركز خالد عكاشة والهيئة الاستشارية في المركز.

‏‎وتناول اللقاء تداعيات عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى ضرورة الحد من الانتهاكات الإسرائيلية خاصة تزايد عنف المستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية المخالف لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تم التأكيد على التزام مصر تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم لفلسطين.