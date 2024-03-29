منظمة البيدر: عصابات المستوطنين تقتحم تجمع مغاير الدير شرق رام الله

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم تجمع مغاير الدير البدوي شرق رام الله وسط الضفة الغربية ،وتجولوا بين مساكن المواطنين واقتحموا أحد المنازل.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،ان مجموعة راجلة ومسلحة من المستوطنين اقتحموا تجمع مغاير الدير البدوي شرق رام الله ،وقاموا بتهديد المواطنين من مغبة اخراج اغنامهم للرعي في المنطقة المجاورة،وهددوهم بالاعتداء عليهم واحداث حالة فوضى .

وأضاف مليحات لقد حاول المستوطنين الاعتداء على طفل كان راكبا حماره أثناء تواجده في المكان،واخذ الحمار عنوة عنه.