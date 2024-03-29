مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 16 آخرين في "معركة صعبة" مع المقاومة

وطن: أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في صفوفه، إلى جانب إصابة 16 جندياً، بينهم 6 إصاباتهم خطرة، وذلك خلال معركة ضدّ المقاومة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وتحت بند "سمح بالنشر"، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الضابط القتيل هو الرائد ألون كودرياشوف، من وحدة "إيغوز" التابعة لتشكيل القوات الخاصة "الكوماندوز"، مضيفةً أنّ 6 جنود أُصيبوا بجروح خطرة.

وفي تفاصيل "المعركة الصعبة"، كما وصفها إعلام الاحتلال، استهدفت المقاومة جنود الوحدة الإسرائيلية بقذيفة "R.P.G"، حيث أطلقتها على مبنى توجد فيه القوة، في حي الأمل، قرب مستشفى ناصر، غربي مدينة خان يونس.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ عملية إنقاذ معقدةً جرت في المكان، بقيادة الوحدة "669" في جيش ااحتلال ، بالاشتراك مع مروحيات تابعة للقوات الجوية، والتي قامت بإجلاء الجرحى إلى المستشفى بعد حوالى ساعة من الانفجار.