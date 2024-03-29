المقاومة تقصف مقر قيادة الفرقة "91" في "‏برانيت"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة "‏برانيت" بصواريخ بركان، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه. ‏

وأكّدت المقاومة أنّ استهداف مقر قيادة الفرقة "91" يأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، وفي إطار الرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في دمشق وحلب.

كما أعلنت استهداف مقاتلي المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في قلعة "هونين"، بقذائف المدفعية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة، استهدافها مرتين خلال ساعات الصباح، ثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. ‏

وأوضحت أنّه عند الساعة 8:00 من صباح يوم الجمعة، استهدفت المقاومة ثكنة ‏زبدين بالأسلحة الصاروخية، وأكّدت تحقيق إصابة مباشرة فيه، ومن ثمّ استهدفتها عند الساعة 9.45 بصواريخ فلق.

وبالتزامن مع ذلك، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ هناك تقارير تفيد بانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء منطقة "برانيت" على الحدود مع لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انطلاق صفارات الإنذار، في عددٍ كبير من مستوطنات الشمال، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

وأشارت إلى انطلاق صافرات الإنذار في الجليل الأعلى بعد انطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، واعتراض هدف جوي مشتبه فيه اجتاز الحدود من لبنان.

كذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنات "كريات شمونة ومعيان باروخ وبيت هلل" في الشمال.