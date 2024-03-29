شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عشرات المواطنين، الليلة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة معمر جنوب خان يونس، جنوب القطاع.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مسجد "سعد بن أبي وقاص" في جباليا شمال القطاع.

وقصف طيران الاحتلال مبان سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر غرب مدينة غزة، وحي تل الهوا جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مخيم الشاطئ في غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى 32552 شهيدا، بالإضافة إلى 74.980 مصابا، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.