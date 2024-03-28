"طوفان الأقصى" في اليوم 175.. الاحتلال يرتكب مجزرة في "الشفاء" وأوامر جديدة من "العدل الدولية" لإسرائيل

وطن: مع استمرار حرب الابادة الاسرائيلية في قطاع غزة لليوم 175، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وقوع مجزرة في مجمع الشفاء حيث أقدمت قوات الاحتلال على إعدام أكثر من 200 نازح داخل مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى اعتقال حوالي ألف آخرين.

وفي تصعيد جديد، أصدرت محكمة العدل الدولية توجيهات جديدة لإسرائيل تأمرها باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق على نطاق واسع. كما شددت المحكمة على زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى قطاع غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.

ومع استمرار المعارك في قطاع غزة، أعلن الاحتلال عن إصابة ثمانية جنود خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما يرفع عدد المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3160 جنديًا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 175: