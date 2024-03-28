إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر والبيرة

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في محيط الجامع الكبير في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وفي سياق متصل أصيب عدد من المواطنين بالاختناق،إثر اقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حي جبل الطويل في مدينة البيرة.

واقتحم الاحتلال حي جبل الطويل انطلاقًا من مستوطنة "بساغوت المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، وأطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بين منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.