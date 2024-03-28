العدل الدولية تُصدر تدابير جديدة بشأن ضمان دخول المساعدات الى قطاع غزة

وطن: دعت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة "دون معوقات".

وأصدرت المحكمة الدولية اليوم، تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي بموجبها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وذلك بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقالت في بيان لها، إنه ينبغي على "إسرائيل" توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.

وطالبت، الاحتلال بزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأكدت محكمة العدل الدولية أنه على "إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات".

وأشارت إلى أنه على سلطات الاحتلال تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم الخميس 28 آذار/ مارس الجاري.

يذكر أنّه في 26 كانون الثاني/يناير 2024، أمرت المحكمة الدولية الاحتلال، باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، وذلك رداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأوّل/ديسمبر 2023.