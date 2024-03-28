تغييرات اللحظة الاخيرة على تشكيلة الحكومة.. رئيس الوزراء المكلف يعرض تشكيلة حكومته على الرئيس عباس اليوم

رام الله – ووطن: يستقبل الرئيس محمود عباس اليوم الخميس رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى ليعرض الأخير التشكيلة النهائية لحكومته.

ومن المتوقع أن يقبل الرئيس عباس التشكيلة الحكومية على أن تؤدي اليمين يوم الأحد المقبل، وقد شهد اليوم الأخير تغييرات في التشكيلة على النحو التالي:

د. محمد مصطفى وزيرا للخارجية على أن يتم تعيين الدكتورة فارسين شاهين وزيرة دولة في وزارة الخارجية

عاهد الشوا وزيرا للأشغال العامة بدلا من فيصل الشوا الذي اعتذر

باسل الكفارنة وزير الدولة لشؤون الإغاثة (مسؤول سابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

عبد الرازق النتشة وزيرا للاتصالات

عماد حمدان وزيرا للثقافة

رزق بشير إسليميه وزيرا للزراعة