البنك الوطني يستكمل تدخلاته الإغاثية بتوفير 60 طن من المواد الغذائية للعائلات الميسورة في محافظات الضفة الغربية

وطن: : ضمن حملته الشاملة للمساهمة في تخفيف أعباء الحرب على المواطنين في كافة المناطق الفلسطينية عبر تدخلات إغاثية، بدأ البنك الوطني حملة لتوفير 60 طن من المواد الغذائية للعائلات الميسورة في محافظات الضفة الغربية.

وأطلق البنك حملته من محافظة جنين بالشراكة مع المحافظة التي ستقوم بدورها بتوزيع الطرود الغذائية على العائلات الأكثر احتياجا.

تسلمت المحافظة الطرود بحضور محافظ جنين السيد كمال أبو الرب وعدد من طاقم المحافظة، بالإضافة إلى مدير فروع البنك الوطني في منطقة الشمال زاهر براهمة، ومدير فرع جنين محمد عجاوي وطاقم من موظفات وموظفي البنك.

حيث خرج طاقم البنك برفقة طاقم المحافظة لإيصال الطرود إلى العائلات المستحقة.



وأكدت مديرة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم عناني، أن هذا التدخل هو استكمالا لسلسلة التدخلات الاغاثية التي بدأها البنك للتخفيف عن العائلات الفلسطينية من آثار الحرب، مشيرة أن البنك بدء تدخلاته في غزة آخر الأسبوع الماضي بتقديم آلاف الوجبات الرمضانية الساخنة يوميا ويستكملها الآن في محافظات الضفة الغربية، منوهة أنه سيكون للبنك المزيد من التدخلات في غزة سيتم الإعلان عنها قريبا.



ستشمل الحملة مختلف المحافظات في الضفة الغربية مع تركيز عدد الطرود على المحافظات الفلسطينية الأكثر تضررا، حيث ستتبع محافظة جنين على التوالي، محافظة طولكرم، ومحافظة نابلس، ومحافظة رام الله والبيرة، ومحافظة بيت لحم، ومحافظة الخليل.