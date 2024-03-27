الاحتلال يبدأ باستخدام نظام التعرف على الوجه في غزة

وطن: قال ثلاثة من كبار مسؤولي مخابرات الاحتلال الإسرائيلية لصحيفة "نيويورك تايمز" ان جيش الاحتلال بدأ باستخدام نظام التعرف على الوجه في قطاع غزة.

وبحسب تحقيق الصحيفة، تم اعتقال مئات المواطنين الذين يعيشون في قطاع غزة نتيجة استخدام النظام الذي يتضمن الذكاء الاصطناعي، ويتم تشغيله جزئياً من قبل الوحدة 8200.

وتم تثبيت النظام في البداية لمساعدة مخابرات الاحتلال لتحديد مكان المختطفين، ولكن منذ بداية حرب الاحتلال البرية على القطاع، استخدمه جيش الاحتلال في البحث عن المقاومين.

وفقاً لأحد المصادر التي تحدثت إلى صحيفة "التايمز"، فقد أخطأ النظام في عدة حالات وأدى إلى اعتقالات زائفة لمواطنين لم يشاركوا في القتال.