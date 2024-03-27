آيرلندا تستعدّ للانضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" مع جنوب افريقيا

وطن: أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأنّ آيرلندا تستعد للتدخّل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، أمام المحكمة العليا في الأمم المتحدة.

وقال نائب الرئيس الآيرلندي، مايكل مارتن، إنّه بعد دراسة ما إذا كانت آيرلندا قادرةً على التدخل، تمّ إطلاعه على وجود "أساس" لذلك.

وأضاف أنّه أعطى الموظفين القانونيين في وزارته التوجيهات، "لمتابعة التدخّل القانوني" في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنّه طلب القيام بعملٍ قانوني "جادٍ للغاية"، لأنّ الاختبارات التي يتم تطبيقها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية "ضيّقة ولها عتبةٌ عالية جداً".

وفقاً له، فإنّ القضية ستُعاد إلى الحكومة، لاتخاذ قرارٍ "رسمي" أكثر، عندما ترفع جنوب أفريقيا قضيتها وعند الانتهاء من المزيد من العمل القانوني.

كما أشار مارتن إلى أنّ "الوضع المتدهور بسرعة" في غزة، أصبح الآن "كارثةً إنسانية"، لافتاً إلى أنّ أهم ضروريات الحياة "تُمنع من الدخول إلى غزة".

وأضاف: "هذا يشكّل ضرراً ودماراً كبيراً للشعب ولسكان غزة".

يذكر أنّه في 26 كانون الثاني/يناير 2024، أمرت المحكمة الدولية الاحتلال، باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، وذلك رداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأوّل/ديسمبر 2023.

المصدر: "الميادين"