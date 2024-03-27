الاحتلال يقصف من جديد عدة بلدات جنوب لبنان

وطن: قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدات الناقورة، وطير حرفا وعديسة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدة بليدا تزامنًا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدتي عيترون وميس الجبل.

وتحدثت مصادر إعلامية لبنانية عن سقوط إصابات في الغارتين وتوجه سيارات الإسعاف إلى الأماكن المستهدفة.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في بلدة الهبارية عقب قصف مركزا طبيا في البلدة بعدة صواريخ نتج عنها استشهاد 7 مواطنين .