"مصدايقتكم على المحك".. حملة دولية تطالب دول العالم بالتحرك السريع لوقف المجازر بحق الصحفيين الفلسطينيين

- نحن بحاجة إلى تحرك سريع لحماية الصحفيين الفلسطينيين

- ندعو لتحقيق سريع في عمليات قتل الصحفيين الفلسطينيين

- القتل المستهدف أو العشوائي للصحفيين هو جريمة حرب

- نحن بحاجة إلى الصحفيين على الأرض ليكونوا أعيننا وآذاننا

وطن: طالبت أكثر من 40 مؤسسات إعلامية دولية وعربية وفلسطينية ومجتمع مدني وحقوق إنسان، الدول الأعضاء في ائتلاف حرية الإعلام (MFC) بالعمل على حماية الصحفيين في قطاع غزة وحرية وصولهم إلى المعلومات ونقل الحقيقة للعالم. معتبرة استهداف الصحفيين هو جريمة حرب.

كما وجهت المؤسسات في بيان لها، دعوة مشتركة إلى الدول الأعضاء في الائتلاف لإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة وشاملة في عمليات القتل هذه بما يتماشى مع دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتحقيق الفعالين في حالات التعذيب خارج نطاق القانون والتعسفية والانتهاكات، وكذلك عمليات الإعدام الميدانية.

يأتي هذا البيان في ظل القتل والاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحفيين والمؤسسات الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد سُجل أكبر مجزرة بحق الصحفيين في تاريخ الإعلام، حيث استشهد ما لا يقل عن 135 صحفيا وصحفية منذ 7 أكتوبر الماضي أي ما يزيد عن 10% من عدد الصحفيين في قطاع غزة، ودمّر الاحتلال عشرات المؤسسات الصحفية والإعلامية في قطاع غزة، بهدف ترويع الصحفيين ومنعهم من نقل حقيقة ما يجري من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع في قطاع غزة إلى العالم.

ويواجه الصحفيون الفلسطينيون في الضفة الغربية، عوائق وحواجز تحول دون حقهم في الوصول إلى المعلومات وأماكن وقوع الأحداث، إلى جانب اعتقال أكثر من 60 صحفيا وصحفية منذ 7 أكتوبر، وتسجيل عشرات الإعتداءات عليهم من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

فيما يلي نص البيان الذي وقعت عليه شبكة وطن الإعلامية:

أيها الدول الأعضاء في (MFC)، مصدايقتكم على المحك.. نحن بحاجة إلى تحرككم الهادف من أجل سلامة الصحفيين والوصول إلى المعلومات في غزة

نكتب إليكم اليوم كمجموعة من أعضاء المجتمع المدني المهتمين الذين يعملون في مجال حرية الإعلام على مستوى العالم. بينما أعرب 24 عضوًا في ائتلاف حرية الإعلام، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن قلقهم بشأن محنة الصحفيين في "إسرائيل" وغزة، خلال أكثر من خمسة أشهر من الصراع المدمر، مع مقتل أعداد قياسية من الصحفيين، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية في غزة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ذي مصداقية من قبل الدول الأعضاء في MFC.

إن القتل المستهدف أو العشوائي للصحفيين هو جريمة حرب. على الرغم من أرقام الأمم المتحدة الأخيرة التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 122 صحفياً، فإن الصمت الرسمي الجماعي للدول الأعضاء في القوة المتعددة الجنسيات، مع تزايد الأدلة على استهداف الصحفيين على وجه التحديد، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات لضمان تمكن الصحفيين الدوليين من ذلك.

إن عدم الوصول إلى غزة وتقديم التقارير عنها، يقلل بشكل خطير من قدرتنا الجماعية على الدفاع بمصداقية عن حرية الإعلام على مستوى العالم.

إن النظام العالمي القائم على القواعد يخدمه القدرة على التنبؤ والاتساق، حيث أن الأمر كله يعود إلى الالتزام المشترك بالارتقاء إلى مستوى هذه القواعد في الممارسة العملية. ولسوء الحظ، فإننا نشهد الآن العكس حيث أن العديد من الدول التي تتخذ مبادرات بشكل روتيني لتعزيز حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين تظل صامتة بشأن هذه القضية. ولم تعد الدعوات إلى المساءلة في حالات أخرى ذات مصداقية عندما لا يتم إطلاق هذه الدعوات الآن في مواجهة هذه المعاناة الإنسانية، وتدمير المرافق الإعلامية، وانقطاع الاتصالات، والاعتقالات والتهديدات التي تمتد إلى الضفة الغربية المحتلة إلى جانب زيادة تدابير الرقابة داخل "إسرائيل"، والافتقار المستمر للمساءلة عن الاستهداف المزعوم للصحفيين خلال هذا الصراع.

نحن بحاجة إلى الصحفيين على الأرض ليكونوا أعيننا وآذاننا. يواجه الصحفيون في غزة أخطر المخاطر التي تهدد حياتهم ويحتاجون إلى دعمنا بشكل عاجل، كما هو موضح في رسالة تضامن مشتركة نشرتها وسائل الإعلام الدولية في 28 فبراير/شباط. علاوة على ذلك، أصدرت محكمة العدل الدولية في 24 يناير/كانون الثاني 2024 أمرها بشأن وشددت التدابير على أهمية جمع الأدلة؛ ويلعب الصحفيون دورًا حاسمًا في هذا الجهد، ويزداد الأمر أهمية عندما تضعف أو تغيب ركائز المساءلة الأخرى.

وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات من جانب دولكم الأعضاء للدعوة بشكل مستمر وعلني إلى معاملة الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون تقديم التقارير من غزة على الرغم من المخاطر، كمدنيين وفقًا للمعايير الراسخة في القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الحث على التحرك الفوري والسريع، لحماية حرية وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة.

وأخيراً، فإن الأدلة المتزايدة على عمليات القتل التي تستهدف الصحفيين في هذه الحرب تتطلب دعوة واضحة ومشتركة لإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة وشاملة في عمليات القتل هذه بما يتماشى مع دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتحقيق الفعالين في حالات التعذيب خارج نطاق القانون والتعسفية والانتهاكات. عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بروتوكول مينيسوتا).

فيما يلي المؤسسات الموقعة على البيان:

حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي

تحالف أكوس

أريج

المادة 19

الرابطة الوطنية لدوريستاس ديل بيرو

جمعية الاتصالات التقدمية (APC)

مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز القانون والديمقراطية (CLD)

لجنة حماية الصحفيين (CPJ)

قلم إنجليزي

الصحافة الحرة غير المحدودة (FPU)

مؤسسة حرية الصحافة (FLIP)

اتحاد الصحافة الغامبية (GPU)

مركز الخليج لحقوق الإنسان

آيفكس

إعلام – المركز العربي لتطوير وأبحاث حرية الإعلام

دعم الإعلام الدولي (IMS)

المعهد الدولي للصحافة (IPI)

الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)

المؤسسة الدولية للإعلام النسائي (IWMF)

انترنيوز

صحفيون من أجل حقوق الإنسان (JHR)

مؤسسة مهارات

مارس لبنان

شبكة ماري كولفين للصحفيين (MCJN)

مشاهدة وسائل الإعلام بنغلاديش

MiCT - وسائل الإعلام في التعاون والانتقال

نقد ميديا

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)

القلم الدولي

تحالف الإعلام العام [PMA]

مراسلون بلا حدود (RSF)

مؤسسة الصحافة الباكستانية (PPF)

روري بيك تراست (RPT)

مؤسسة سمير قصير (SKF)

سمكس

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM).

تفنيد محدود

اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

تصور التأثير

رصيف22

شبكة وطن الإعلامية

فيما يلي البيان باللغة الإنجليزية:

MFC Member States your credibility is on the line: we need your meaningful action for the safety of journalists and access to information in Gaza

MFC Member States your credibility is on the line: we need your meaningful action for the safety of journalists and access to information in Gaza. We write you today as a collective of concerned members of civil society working on media freedom globally. While on December 5, 2023, 24 members of the Media Freedom Coalition expressed concern about the plight of journalists in Israel and Gaza, in more than five months of a devastating conflict, with record numbers of journalists killed, primarily by Israeli forces in Gaza, there has been no credible action taken by MFC Member States. The targeted or indiscriminate killing of journalists is a war crime. Despite recent UN figures that at least 122 journalists have been killed, the collective official silence of the MFC member states as a group regarding these killings, with increasing evidence of journalists being specifically targeted, along with the lack of actions to ensure that international journalists can access and report from Gaza, seriously diminishes our collective ability to credibly stand up for media freedom globally.

The global rules-based order is served by predictability and consistency, as it all comes down to the shared commitment to live up to these norms in practice. Unfortunately we now witness the opposite with many states who routinely take initiative to promote media freedom and safety of journalists remaining silent on this issue. Calls for accountability in other situations are no longer credible when those calls are not made now in the face of such human suffering, destruction of media facilities, communication blackouts, arrests and threats that extend to the Occupied West Bank alongside increased censorship measures within Israel, and a consistent lack of accountability for the alleged targeting of journalists during this conflict.

We need journalists on the ground to be our eyes and ears. Journalists in Gaza face the most serious risks to their lives and urgently need our support, as outlined in a joint letter of solidarity by international media outlets published on February 28. Furthermore, the International Court of Justice in its January 24, 2024 order on provisional measures, underlined the importance of evidence collection; journalists play a crucial role in this effort, even more so when other pillars of accountability are weakened or absent.

This requires action from your Member States to consistently and publicly call for the treatment of Palestinian journalists, who continue to report from Gaza in spite of the risks, as civilians according to established norms of International Humanitarian Law, as well as urging for the immediate and unfettered access of international journalists to Gaza.

Finally, the growing evidence of targeted killings of journalists in this war requires a clear and joint call for prompt, independent, effective and thorough investigations into these killings in line with the UN Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions (the Minnesota Protocol).

Signed by:

7amleh - Arab Center for the Advancement of Social Media

ACOS Alliance

ARIJ

ARTICLE 19

Asociación Nacional de Periodistas del Perú

Association for Progressive Communications (APC)

Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)

Centre for Law and Democracy (CLD)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

English PEN

Free Press Unlimited (FPU)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Gambia Press Union (GPU)

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

IFEX

I’lam - Arab Center for Media Freedom Development and Research

International Media Support (IMS)

International Press Institute (IPI)

International Federation of Journalists (IFJ)

International Women’s Media Foundation (IWMF)

Internews

Journalists for Human Rights (JHR)

Maharat Foundation

MARCH Lebanon

Marie Colvin Journalists’ Network (MCJN)

Media Watch Bangladesh

MiCT - Media in Cooperation and Transition

Naqd Media

Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)

PEN International

Public Media Alliance [PMA]

Reporters Without Borders (RSF)

Pakistan Press Foundation (PPF)

Rory Peck Trust (RPT)

Samir Kassir Foundation (SKF)

SMEX

Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM).

Tafnied limited

Vigilance for Democracy and the Civic State

Visualizing Impact

Raseef22

Wattan Media Network