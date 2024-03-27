هل استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات من نوع "Black Hornet 4" في حربه على قطاع غزة؟

نشرت مواقع عبرية رسمية مقطع فيديو يُظهر دخول مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المباني في قطاع غزة، وأنها تجمع المعلومات لقواته على الأرض، وتداول المقطع مغردون عبر موقع "X"، -تويتر سابقًا-، وعلّق منهم عليه بأن هذه الطائرة من نوع "Black Hornet 4".

مقطع الفيديو حقيقي، حيث نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي في 21 مارس/آذار من العام الجاري، بيد أن الطائرة المستخدمة بالتصوير ليست من نوع "Black Hornet 4"، كما ورد بالادعاء، وإنما طائرة من نوع كواد كابتر، بالإضافة إلى إنه لم يُثبت رسميًا استخدام هذا النوع من الطائرات المسيّرة خلال الحرب.

فمنذ بداية الحرب على غزة، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة متنوعة من الوسائل من الروبوتات إلى الكلاب. ومن بين الأدوات الأرخص والأكثر فعالية لتنفيذ هذه المهمة، هي طائرة بدون طيار صغيرة الحجم تسمى "كواد كابتر"، تدخل المباني قبل الجنود، وتوفر هذه الأدوات لوحدات صغيرة استخبارات جوية تكتيكية، وتحمل قنابل موجهة.

في سياقٍ متصل، أشار تقرير في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إلى أنه بعد ساعات من هجوم السابع من أكتوبر، سارع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مراسلة شركة (Skydio)، وهي شركة تقنية أميركية تعمل في إنتاج المسيرات، وطلب منها توريد طائرات استطلاع قصيرة المدى تعتمد في تحركها على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى توجيه بشري، وتُستخدم في إجراء مسح ثلاثي الأبعاد للهياكل الهندسية المعقدة مثل المباني بمختلف أنواعها.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي واصف عريقات في تصريحٍ لـ"Wattan Fact-Check"، إن صناعة الطائرات المسيرة بإحجامها المتنوعة تشكل اختراقًا كبيرًا في التطور التكنولوجي الإسرائيلي حيث تم تحويل وتطوير عدد كبير من الطائرات الصغيرة متعددة الاهداف على يد مهندسي الطائرات إلى أدوات تكنولوجية قاتلة بيد قوات النخبة والمشاة. لكن لم يثبت حتى الآن استخدام هذا النوع المذكور بالادعاء ولم تتحدث عنه حركة "حماس"، وربما يأتي في سياق الحرب النفسية التي تعتمدها وسائل الإعلام الإسرائيلية الموجهة أمنيًا؛ للتأثير على معنوياتهم.

وأكد الخبير العسكري محمد المصري في حديثة لـ”Wattan Fact-Check”، بأنه أُتيح لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تزرع المجسات الخاصة للتنصت كالميكرو مثلًا ويمكنها بأن تنزرع بسهولة، حيث يمكن أن تُزرع بالتراب أو بالحائط أو بالشجر، ويمكن أن تلحقها بكاميرة مباشرة ببث حي من المنطقة، وهذا الذي استدعى عودة بعض قوات الاحتلال إلى مناطق تفترض بأنها سيطرت عليها مسبقًا، مثل مستشفى الشفاء.

ويستخدم جيش الاحتلال بالفعل طائرات ذاتية القيادة من شركة (ShieldAI) الأميركية، وهي طائرات (Nova2)، لكن هذا النوع من المسيرات يُستخدم داخل المباني فقط، إذ يعتمد على تخطيط المسارات وخوارزميات الرؤية الحاسوبية للتحرك ذاتيا داخل المباني بدون الحاجة إلى نظام (GPS) أو للتوجيه البشري.

يُشار إلى أن الجيش الأمريكي بدأ باستخدام هذا النوع من الطائرات بالفعل، وأن خدمة طائرات من نوع "Black Hornet 4" دخلت حيّز العمل.