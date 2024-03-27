مشعل :المقاومة بخير رغم شراسة المعركة

وطن: قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن الأردن بلد عزيز وهو الأقرب إلى فلسطين وهو الذي يرتجى منه أكثر من غيره في أدوار رجاله ونسائه نحو أرض الحشد والرباط.

وأشار مشعل أن المقاومة بخير رغم شراسة المعركة والمقاومة على أرض غزة يتصدون لهذا الاحتلال وكذلك تتصاعد العمليات في قلب القدس وفي الضفة.



وقال مشعل خلال فعالية نسائية في الأردن" أن ألم يجتاحنا على مستوى الحاضنة الغزية، والألم قاسي تجاوز كل الحدود في ظل جرائم هذا الاحتلال والتواطؤ الغربي معه حتى هذه اللحظة، ولكن هذا يحفزنا أكثر للانخراط في المعركة".



وأكد مشعل أن معركة طوفان الأقصى فاصلة في تاريخ الصراع بيننا وبين هذا الاحتلال وفي محطات تحرير فلسطين.

و أضاف أن هذه المعركة كشفت الوجه القبيح للاحتلال على الساحة الدولية لم يكن هناك تغيير في الساحة الدولية وفي الرأي العام الدولي كما جرى في ظلال هذه المعركة.

وبين مشعل أن معركة الجوع هي الأداة اللئيمة التي يستعملها الاحتلال وكذلك يسكت العالم إلا من بعض أصوات ناقدة لا تسمن ولا تغني من جوع لأنها لم تطعم الجائعين على أرض غزة خاصة في شماله.



وأشار أن المعركة الإعلامية ما زالت على أشدها وكذلك المعركة السياسية والمطلوبة من التنظيمات ومن القوى والحكام الحكومات والقادة والزعماء أن يشعروا أهلنا في غزة أننا معهم في الميدان.



وكشف أن قيادة الحركة تدير معركة تفاوضية لا تقل شراسة عن معركة الميدان مضيفاُ "وإن شاء الله سنهزمهم في الميدان وسنهزمهم في هذه المعركة التفاوضية".

وأكد مشعل أن حماس تصرّ في المفاوضات على وقف العدوان والانسحاب من غزة، وعودة المهجرين إلى أماكنهم خاصة في شمال غزة، وتقديم كل ما يلزم من الإغاثة والإيواء والإعمار وانتهاء الحصار.



وأكد"لن نفرج عن أسراهم عندنا إلا عندما نحقق هذه الأهداف وندير المعركة التفاوضية بصلابة وبحسن مناورة السياسية كما نفعل في الميدان".



ودعا مشعل "يا أهلنا في الأردن حذاري أن نتراجع حذاري أن نفتر ولا نقول طال الصراع لأنه صراع مفروض علينا، هذه الأرض أرضنا وهؤلاء أهلنا وشعبنا وهذه مقدساتنا".