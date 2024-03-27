الصحة :ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32490 شهيداً و 74889 مصاباً منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32490، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74889 منذ بدء العدوان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 76 مواطنا وإصابة 102 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.