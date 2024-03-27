بينهم طفل وزوجة الشهيد مجاهد بركات ..الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من محافظات الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات منذ فجر اليوم، حيث اعتقلت 10 مواطنين على الأقل، وداهمت عدة مدن وقرى ومخيمات بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، ثلاثة مواطنين وطفل ، من محافظة رام الله والبيرة، بينهم زوجة الشهيد مجاهد بركات منصور.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت لميس منصور، وهي زوجة الشهيد منصور، وابن عمه فراس عبد الحميد منصور (38 عاما)، والشاب بهاء نضال جبارين، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها، في قرية دير ابزيع، غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أشرف زكي المقدادي (16 عاما) من مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله.

وفي جنين أفادت مصادر محلية، باعتقال الشابين عبادة تحسين أبو عبيد، وعبد العزيز خمايسة، بعد دهم وتفتيش منزليهما في بلدة اليامون غرب جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وبهاء قاسم شلاميش، بعد دهم منزل ذويهما في بلدة برقين غرب جنين، وتفتيشه.

وأشارت إلى أن تلك القوات داهمت منزل المواطن إسلام خمايسة، ودمرت محتويات منزله، في بلدة اليامون، وسط مواجهات.

كما داهمت قوات الاحتلال العيادة الطبية، مقر الهيئة المستقلة لطلاب الجامعات، في حي المراح بجنين، واعتدت على مجموعة من الأطباء.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين زياد بنات ونعمان الرجبي، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى جهة غير معلومة.