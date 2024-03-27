4 إصابات برصاص الاحتلال بينها خطيرة في قباطية

وطن: اصيب 4 شبان بالرصاص،فجر اليوم الاربعاء، بينها إصابة وصفت بالخطيرة، في بلدة قباطية جنوب جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة وسط اندلاع مواجهات، وتدمير للبنية التحتية.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، بينها إصابة خطيرة بالصدر لشاب (24 عاماً) خلال مواجهات في بلدة قباطية وجرى نقلهم للمستشفى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات، حيث قامت اليات الاحتلال بعملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية بالقرب من منطقة "الحسبة".

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة من نوع D9، واكثر من 15 الية جديدة نحو بلدة قباطية.

وتصدى المقاومون للاحتلال واستهدفوهم بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة .

يتبع.....