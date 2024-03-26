"طوفان الأقصى" في اليوم 173.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر في غزة ويقصف خياماً تؤوي نازحين

وطن: لليوم الـ 173 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، تزامنًا مع حرب تجويع وحصار غير مسبوقة على القطاع مع تواصل القصف المستمر واستهداف المدنيين.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، وحتى اليوم، إلى اكثر من 32 الف شهيدًا و74 الف إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال ارتكب 8 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيدا و 93 إصابة.

وقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي ادى الى استشهاد 12 مواطنا بينهم أطفال، وأصيب آخرون.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 173: