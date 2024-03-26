محدث| استشهاد الشاب ايمن عزوقة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها

وطن: استشهد الشاب أيمن عزوقة، فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي المراح بمدينة جنين.

وكان الهلال الاحمر اعلن عن إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي بالصدر والفخد لشاب في حي المراح بجنين، وجاري عمل إنعاش قلب ورئتين ونقله للمشفى.

وقالت مصادر محلية ان عزوقة اصيب بجراح خطيرة عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال مواجهات عنيفة في حي "المراح" وترك ينزف على الارض.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة وعدة أحياء قريبة من المخيم، ونشرت قناصتها في عدة أحياء وبنايات سكنية.

فيما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع مقاومين الذين استهدفوهم بصليات من الرصاص والاكواع المتفجرة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات وتمركزت قرب إسكان المهندسين ومدرسة الجابريات، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصيها على عدة منازل وأماكن داخل منطقة جبل أبو ظهير، ودهمت حي "مراح" بعدة آليات عسكرية واندلعت موجهات اطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على الشبان اصيب خلالها الشهيد عزوقة.