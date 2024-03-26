قيادات في حماس: توقيت الاعلان عن اغتيال القيادي في الحركة مروان عيسى للتغطية على أزمات نتنياهو

وطن: علقت قيادات في حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، على رواية الاحتلال الإسرائيلي حول اغتيال القيادي في الحركة مروان عيسى.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس: " لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام.

وأضاف في تصريح له: " توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال الاخ مروان عيسى، للتغطية على الأزمات التي تواجه نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه.

من جانبه قال القيادي في حماس أسامة حمدان انه" لم نحصل على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد القائد مروان عيسى، كما ان الاحتلال لم يحقق أهدافه منذ بداية حربه على القطاع سوى القتل والتدمير".

واضاف ان اغتيال قيادات المقاومة لا يضعفنا وإعلان البيت الأبيض بشأن مروان عيسى يؤكد تورطه في حرب الإبادة، مشيرا الى ان الاحتلال يسعى لتحسين صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي بعد الأزمات الأخيرة التي يعانيها".

ولفت حمدان الى ان "مطالب الاحتلال حول صفقة التبادل غير مقبولة والرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى وأبلغنا الوسطاء بأنها مرفوضة، كما ان نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب ويسعى للمماطلة وعرقلة المفاوضات.

مؤكدا "انه لن تكون هناك إدارة إسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب والقرار سيكون فلسطينيا".

فيما اشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة غازي حمد انه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات والموقف الإسرائيلي متعنت ومن الواضح أن الاحتلال يريد استمرار الحرب رغم كل المواقف الدولية".

واشار الى ان الاحتلال لا يتعامل بجدية مع المفاوضات ويماطل لكسب الوقت كما ان البوابة الرئيسية للاتفاق ما زالت مغلقة بسبب رفض الاحتلال فكرة الوصول إلى اتفاق أصلاً، وإسرائيل لم تجب حتى الآن على السؤال حول استعدادها لاتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار كما انها تمارس لعبة قذرة وتضليلية على الوسطاء للقول إنها تفاوض



ولفت "انه ليس مستبعداً أن يقوم الاحتلال بعدوان واسع على رفح ويجب أن يكون هناك ضغط دولي على الاحتلال لمنع ذلك"



