عدد كبير من مصابي جيش الاحتلال في الحرب يُعانون من مشاكل عقلية

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عددا كبيرا من مصابي جيش الاحتلال في الحرب على غزة عانوا من "ارتجاج في المخ" لكن التشخيص الخاطئ لحالاتهم ينذر بمشاكل عقلية ربما تلازمهم طويلا، وبعضهم فقد جزءا من ذاكرته.

وكشفت دراسة جديدة أن 60 في المائة من جرحى الحرب الذين جاءوا إلى إعادة التأهيل عانوا من ارتجاج في المخ. ويتم تشخيص البعض عن طريق الخطأ بمشكلة في الصحة العقلية.

وأضافت الصحيفة: "تبين أن العديد من جرحى الحرب الآخرين أصيبوا بارتجاج في المخ، وهي مشكلة تضعف نوعية الحياة ولكن في بعض الأحيان لا يتم تشخيصها بشكل صحيح".

وحذر أطباء من جمعية الأعصاب من ظاهرة واسعة الانتشار للتعامل مع عواقب الارتجاج بين الجرحى. ومع ذلك، على عكس الإصابات الأخرى - في كثير من الحالات، لا يصل الضحايا حتى إلى المستشفيات ويتعاملون لعدة أشهر مع سلسلة من الأعراض، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والمشاكل المعرفية والارتباك وفقدان الذاكرة والتغيرات السلوكية الشديدة وأعراض أخرى.

وكشفت مديرة الدراسات السريرية في مركز ساغول لعلوم الدماغ في مركز شيبا الطبي، راشيل غاردنر، عن صورة مقلقة قائلة إن "حوالي 60 في المائة من الجرحى في إعادة التأهيل القتالي عانوا من إصابات ارتجاج بدرجات متفاوتة من الشدة. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعضهم لم يتم اكتشافه مع الارتجاج في الفحص الروتيني بالأشعة المقطعية، أو لم يتم فحصهم من قبل على الإطلاق ".

ونقلت الصحيفة عن مدير قسم الأعصاب في مستشفى سوروكا، البروفيسور غال إيفرجن قوله إن "الأشخاص الذين يخضعون لإصابة خفيفة في الرأس، حتى عندما يكون التصوير المقطعي المحوسب طبيعيا، غالبا ما يعانون بعد ذلك من مجموعة من الأعراض التي تظهر مثل الصداع واضطرابات النوم والدوخة ومشاكل الذاكرة أو المزيد من الظواهر العقلية مثل الاكتئاب والقلق. إنهم لا يعانون دائما من كل شيء. هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لهذه الظاهرة على نطاق واسع".