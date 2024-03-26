وفاة مواطنة (28 عاما) جراء حادث دهس في قباطية جنوب جنين

وطن: لقيت مواطنة (28 عاما)، مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، جراء حادث دهس، في بلدة قباطية، جنوب جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن المواطنة وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات، تعرضا للدهس من قبل شاحنة في قباطية، نقلا إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا متأثرة بإصابتها.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على ملابساته.