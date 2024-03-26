بن غفير: بايدن يفضل مصالحة السياسية على انتصار "اسرائيل" وترامب أفضل لنا

وطن: هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرا أن دونالد ترامب "سيكون أفضل بالنسبة لإسرائيل".

وقال بن غفير، إن "الولايات المتحدة صديقتنا، لكن بايدن يفضل مصالحه السياسية الضيقة على انتصار دولة إسرائيل وسيكون (الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أفضل لنا".

وأضاف في مقابلة مع قناة "13" العبرية، أن إلغاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إرسال وفده إلى واشنطن ردا على القرار الأمريكي بمجلس الأمن كان "خطوة صحيحة" و"يجب أن نستمر في هذا الاتجاه".

وكان مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، تبنى مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان في قطاع غزة، في حين فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".

وتمكن مجلس الأمن من تبني القرار عقب حصوله على 14 صوتا مؤيدا، وإحجام الولايات المتحدة عن التصويت، الأمر الذي أثار غضب الاحتلال، حيث قرر نتنياهو إلغاء سفر وفده إلى واشنطن من أجل مناقشة العدوان البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان من المقرر أن يغادر وفد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في الأيام القادمة، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.