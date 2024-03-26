كولومبيا تهدد بقطع العلاقات مع الاحتلال حال لم يلتزم بقرار وقف إطلاق النار

وطن: هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال لم تستجب الأخيرة إلى قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرها الرئيس الكولومبي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها: "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار فإننا نقطع العلاقات الدبلوماسية معها".

وكان بيترو، ندد في أكثر من مناسبة بقصف الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، مطالبا الولايات المتحدة بوقف "الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.