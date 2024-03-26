حدث تنصيف بيتكوين يُشعل تقلبات أسواق الكريبتو، و5 عملاتٍ جديرة بالمراقبة قبل خفض مكافآت تعدين BTC‏

مقدمة:

عادةً ما يتسبّب تنصيف بيتكوين بحدوثِ تقلباتٍ في أسواق الكريبتو ويدفع سعرَ رائدة القطاع (Bitcoin-BTC) لتسجيل مستوياتٍ عليا جديدة، لذا يُراقب متداولو الكريبتو عملات مشاريعَ واعدة مثل Green Bitcoin وDogecoin20 وSmog‏ ‏وSponge وTheta Network، والتي تمتلك جميعُها ميزاتٍ فريدةً تؤهّلها لحصد مكاسبَ لافتة.

فقد رفعَت حالة الترقب التي تسبق حدث تنصيف بيتكوين من حدّة تقلبات أسواق الكريبتو ودفعت سعر العملة الرقمية الأشهر إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ؛ إذ يُعد تنصيف بيتكوين حدثاً محورياً يتم به خفض مكافآت تعدين كتل (بلوكات) معاملات بيتكوين إلى النصف، ما يقلل عدد عملات BTC حديثة الإصدار في السوق بمعدّل 50%، ومن المتوقع أن يأتي حدث التنصيف التالي في نيسان/أبريل 2024، حيث سيتمّ خفض عوائد تدقيق كتلة المعاملات من 6.25 إلى 3.125 عملة BTC.



ومع اقتراب موعد التنصيف، يُسارع المتداولون إلى اقتناص العملات التي يعتقدون أنها ستسمح لهم بالاستفادة من التقلبات السعرية، وأدناه تجدون أبرزَ 5 عملاتٍ رقميةٍ جديرةٍ بالمراقبة قبل خفض مكافآت تعدين بيتكوين.

غرين بيتكوين (GBTC)

يُعَد مشروع غرين بيتكوين (Green Bitcoin-GBTC) أحد أكثر مشاريع الكريبتو إثارةً حيث تجب مراقبته قبل تنصيف بيتكوين، ويعتقد الخبراء أن آليته الفريدة للرهن القائم على اللعب الصديق للبيئة‏ يمكنها خفض معروض عملته وبالتالي رفع قيمتها، وسط سعي منصّة Green Bitcoin إلى إعادة أجواء الإثارة الخاصّة بآلية التوقع من أجل الكسب (Predict-to-Earn) التي تسمح للمستخدمين برهن عملات GBTC ووضع توقعاتهم حول سعر بيتكوين مقابل كسب مكافآتٍ عند إثباتِ صحّة هذه التوقعات؛ وسيتمّ منح المكافآت على مدار عامين من مجمّع مكافآت التعدين اليومية والمُخصّص لها نسبة 27% من المعروض الكليّ لعملة GBTC.



وهكذا، كلما ازدادت مدة رهن عملات GBTC كلما ارتفعت نسبة المكافآت، ما يشجّع المستخدمين على الاستمرار بحجز عملاتهم في النظام التقنيّ لفتراتٍ أطولَ، لذا يعتقد الخبراء أن آلية رهن عملة GBTC الفريدة ستتسبّب بخفض معروضها المتداول في الأسواق عقب انتهاء بيعها المسبق، الأمر الذي سيكبّد الوافدين الجدد تكلفةً أعلى للاستمتاع بالمشاركة في آلية التوقع من أجل الكسب.



جديرٌ بالذكر بلوغ نسبة عملات GBTC المرهونة ما قدره 63% من المعروض المخصص لبيعها المسبق، والذي يتيح لكم شراءَها باستخدام عملتي إيثيريوم (ETH) أو تيذر (USDT) أو بطاقات الائتمان/البنك، ويتوقّع لها الخبراء انطلاقةً صاروخيةً مدفوعةً بارتفاع سعر BTC خلال الأسابيع القادمة.



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عملة Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20)

تُعَد عملة مشروع Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20) إحدى العملات الواجب مراقبتها قبل تنصيف بيتكوين المرتقب، وقد انطلق بيعُها المسبق منتصف آذار/مارس مُحققاً نجاحاً لافتاً بحصده مليوني دولار خلال 4 أيام فقط، في دلالةٍ على تنامي الإثارة المحيطة بهذه النسخة المطوّرة من عملة دوجكوين (Dogecoin).



ويسعى مشروع Dogecoin20 إلى توفير بديلٍ أكثر استدامةً لعملة دوجكوين عبر الانتقال للعمل وفق آلية إثبات الرهن (PoS) الأكثرَ صداقةً للبيئة مقارنةً بآلية إثبات العمل (PoW) التي تعمل وفقها عملات الميم التي تستوحي شعارَها من الكلاب، ما يجعل مشروع Dogecoin20 بديلاً أكثرَ مراعاةً للبيئة مقارنةً بسابقه دوجكوين.



وتوفر آلية PoS أيضاً إمكانية رهن العملات التي تتيح لمالكي عملة DOGE20 رهنَها لقاء كسب دخلٍ دون عناء؛ وقد خُصِّصت نسبة 15% من معروضها لتوزيعه خلال العامين المقبلين. كذلك يسعى مشروع Dogecoin20 إلى حل مشكلة التضخم الأزلية التي تعاني منها عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) من خلال وضع سقفٍ لمعروض DOGE20 الأقصى عند 140 مليار عملةٍ، لذا تجدر مراقبة عملة الميم الجديدة والمثيرة هذه في عام 2024.



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عملة Smog (ذات الرمز SMOG)

تُعَد عملة SMOG -الخاصّة بمشروع Smog- إحدى أكثر العملات روَاجاً مؤخراً وتستمرّ بلفت أنظار متداولي عملات الميم. ونظراً لحدث توزيعها المجانيّ المرتقب واقتراب تنصيف بيتكوين، فلا شكَّ أنّ عملة SMOG تستحق المراقبة خاصّةً وسط أجواء الحماس بخصوص حدث توزيعها المجانيّ التاريخيّ، والذي سيشهد توزيع 35% من معروض SMOG الكليّ على مالكيها؛ ويمكن للمستخدمين المشاركة في هذا التوزيع المجاني من خلال تجميع نقاطٍ يمكن كسبها بالمشاركة في حملة المشروع على منصة Zealy والتي شهدت إتمامَ ما يتجاوز مليون مهمةٍ حتى الآن في دلالةٍ على اهتمام المتداولين بالمشاركة في التوزيع المجانيّ المنتظر بشتى الطرق.



ونظراً لأن SMOG أصبحت حالياً عملة ميم متعدّدة شبكات البلوكتشين ومتوافقةً مع سولانا وإيثيريوم،‏ يُمكن شراء العملة عبرَ أيّ منهما، وأفضلُ سبل امتلاكها حالياً هو شراؤها مباشرةً عبر موقعها الرسميّ الذي يوفر خصماً بنسبة 10%.



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مشروع عملة (Sponge-SPONGE)

استعداداً لخفض مكافآت ‏تعدين بيتكوين، تستحق عملة SPONGE -الخاصّة بمشروع -Sponge المراقبة كذلك، حيث أثبت سجلّ أدائها الرائع قدرَتها على بلوغ أهدافها، بعد أن حققت في أيار/مايو من عام 2023 إحدى أكبر نجاحات السوق الهابطة بتوفيرها لأوائل مستثمريها عوائدَ استثماريةً بلغت 100 ضعفٍ إثرَ وصول قيمتها السوقية إلى 100 مليون دولار. وقد تسبّبت شعبية المشروع ونجاحُهُ بإدراج عملته في منصاتٍ رفيعة المستوى كمنصتيّ BitGet و‏MEXC Global.



ومؤخراَ، أعلنت عملة SPONGE عن عودتها في إصدارٍ جديد قد يُمكّنها من الازدهار أكثرَ ممّا سبق، ما يوفر للجميع فرصةً ثانيةً لركوب موجة رحلتها الاستثنائية، وجديرٌ بالذكر أن عملة الإصدار الجديد (V2) لم تمرّ بمرحلة بيع مسبقٍ تقليديةٍ، وإنما تم تقديم نموذج فريد للربط من أجل الكسب (Bridge-to-Earn)، والذي يتطلب من المستخدمين رهن عملات الإصدار الأول SPONGEV1 بموقع الربط لتلقي ما يُعادلها من عملة إصدارها الجديد (SPONGE V2) فورَ إطلاقها.



وقد تم حجز عملاتٍ تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار في موقع الربط، ما دفع المستثمرين لتوقع آفاق نجاح أعلى لعملة إصدارها الجديد هذه؛ فإذا لم تقوموا بالاستثمار بعملة SPONGE بعد،‏ يمكنكم شراؤها عبرَ موقع المشروع ورهنها تلقائياً.



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مشروع عملة Theta Network (ذات الرمز THETA)

تُعتبر THETA -عملة Theta Network الأساسية- إحدى العملات البديلة الواعدة التي يُراقبها الخبراء قبيل تنصيف بيتكوين نظراً لكونها إحدى أكثر العملات البديلة الواعدة والمثيرة لأنظمة البث اللامركزية، حيث تقدم مكافآتٍ للمساهمين عن طريق إضفاء طابع اللامركزية على بث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت؛ حيث تمتاز تقنية Theta Network بجمعها بين الحلول التقنية والاقتصادية للمساعدة على مجابهة الكيانات المركزية لقطاع بث الفيديوهات عبر الإنترنت من أمثال منصتي يوتيوب وتويتش (Twitch).‏



ومع اقتراب حدث تنصيف بيتكوين، تواصل Theta Network إنشاء شبكاتٍ لامركزيةٍ مُصمّمةٍ بواسطة مُستخدميها لإيصال المحتوى الترفيهيّ، ما يجعل عملتها جديرةً بالمراقبة خلال الأسابيع القادمة.