عملة رقمية جديدة تستحق المراقبة: مشروع الواقع الافتراضي 5thScape يجمع أكثر من 1.5 مليون دولار

سجّل الوافد الجديد إلى ساحة الكريبتو حضوراً مميزاً بلفته أنظار المشاركين في قطاعي الكريبتو والألعاب على حدٍّ سواء، نتحدّث هنا عن مشروع 5thScape (وعملته 5SCAPE) الرائد الذي يهدف لمحوِ الحدود الفاصلة بين الواقع وألعاب الواقع الافتراضيّ (VR)؛ وقد جمَع المشروع حتى الآن أكثرَ من 1.5 مليون دولار خلال البيع المسبق لعملته 5SCAPE.

مشروع 5thScape يهدف إلى دمج الواقع بالعوالم الافتراضية

تخيلوا عالماً لا تمثّل فيه الألعاب مجرَّدَ تسليةٍ فحسب، وإنما تجربة واقعٍ جديد؛ هذا بالضبط ما تسعى لتحقيقه منصة الواقع الافتراضي 5thScape القائمة على بلوكتشين إيثيريوم، فهذه المنصّة لا تقدم الألعاب فحسب، وإنما ستدخلكم إلى عوالمَ افتراضيةٍ كاملةٍ تُلغي الخط الفاصل بين الواقعيّ والافتراضيّ، حيث يلتزم فريقها المُطوّر بإنشاء أكثر تجارب الألعاب إثارةً.

فوفقاً لما ورد في الورقة البيضاء للمشروع، يعتزم فريق العمل تطويرَ سلسلةٍ من ألعاب فيديو الواقع الافتراضيّ والتي تشمل مباريات فنون القتال المُختلطة ضمن قفص MMA Cage Contest ولعبةِ كرة القدم الافتراضيّة المُمتعة Immersive Kickoff ولعبة السباق Thrust Hunter؛ ولكنّ أهمَّ ما يميز المشروع هو تركيزه على بناء نظامٍ تقنيّ متكاملٍ للواقع الافتراضي، حيث يعمل المشروع على تصميم بيئة لعب غامرة بكلّ مكوّناتها، بدءاً من عدة الرأس ثلاثية الأبعاد المتطوّرة وصولاً إلى كرسيّ الألعاب المريحة، وذلك بهدف تقديم أقصى قدرٍ من الانغماس في عالم 5thScape الافتراضي.



علاوةً على ذلك، يخطط المشروع أيضاً لإطلاق متجره الخاص الذي يتيح لمُطوّري الواقع الافتراضي (VR) والواقع المُعزّز (AR) إنشاء ألعابهم الخاصّة وكسب دخلٍ على هيئة عملات 5SCAPE.



ومع استمرار هذا المشروع الطموح بجذب المزيد من الاهتمام، يتزايد إيمان المستثمرين الأوائل بإمكانية تحقيق هذا المشروع لتغييرٍ ثوريّ في سوق الألعاب الذي نعرفُه.

تهافت المستثمرين على البيع المسبق لعملة 5thScape قبل انتهائه قريباً

لاقى البيع المسبق لعملة 5thScape رواجاً كبيراً بين المستثمرين، وقد تم تقسيمه إلى 12 مرحلةً. ومن المقرّر أن يتم رفع سعر عملة 5SCAPE تدريجياً من 0.00187$ في المرحلة الأولى وصولاً إلى 0.0087$ في المرحلة النهائية، ما يوفر لأوائل المستثمرين أكبر العوائد الممكنة، نظراً لدخولهم المشروع بأدنى سعرٍ ممكن.



وفي وقت كتابة هذا الخبر، تُباع عملة 5SCAPE بسعر 0.00215$، ما يُمثل زيادةً بنسبة 15% مقارنةً بسعرها خلال المرحلة السابقة.

ومع استمرار البيع المسبق باكتساب الزخم، فإن مجتمع 5thScape يتوسّع أيضاً، حيث شهدت قنوات المشروع على منصتي X (تويتر سابقاً) وتيليجرام ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط، مع انضمام آلاف المتابعين الجدد في الأسابيع الأخيرة. وتشير هذه المشاركة المجتمعية المتزايدة إلى الدعم القويّ لمشروع 5thScape حتى قبل إطلاقِهِ رسمياً.



وفي سياقٍ متصلٍ، أكد فريق مشروع 5thScape عزمه إدراج عملة 5SCAPE في كبريات منصات التداول بعد وقتٍ قصير من انتهاء البيع المسبق، ما سيوفّر السيولة للمستثمرين الأوائل، ويُقدم عملة 5SCAPE لجمهورٍ أوسعَ من عشاق العملات الرقمية.



ويمكننا القول إنّ كلَّ الدلائل تشير إلى تمتع مشروع 5thScape بآفاقٍ واعدةٍ في ضوء تحديد الهدف التمويليّ للبيع المسبق عند 15 مليون دولار، مع إمكانية الإدراج السلس للعملة في منصات التداول.

البيانات الاقتصادية لعملة 5SCAPE وآفاقُ السوق قد يجعلانِها عملة فائقة الوظيفية

لا شكّ أن العملات الرقمية يجب أن تُقدّم وظيفةً حقيقيةً لتزدهرَ على المدى الطويل، ويبدو أن 5SCAPE تتمتّع بذلك، فهي العملة الأساسية لنظام 5thScape التقنيّ، وتتيح لمالكيها إمكانية الوصول إلى المستوى المدفوع من محتوى وألعاب وميزات الواقع الافتراضي، وهذا وحده كفيلٌ بأن يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة 5SCAPE مع نموّ المنصة.



وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية لعملة 5SCAPE، نجد أن المشروع يتميز بخطة توزيع متوازنٍ ومُستدام لعملته، إذ يُخصّص المشروع 80% من إجمالي معروض العملة لبيعها المسبق، وبالتالي يتمتع المستثمرون الأوائل بفرصة شراء عملة 5SCAPE بأسعارٍ مخفّضةٍ، فيما يتم تقسيم النسبة المتبقية بين السيولة والقسم الماليّ وعمليات التطوير والتوزيعات المجانية، لتقدّمَ مزيجاً رائعاً من الاستقرار وإمكانات النموّ.

جديرٌ بالذكر أيضاً أنه سيتم إطلاق مشروع 5thScape في سوق الواقع الافتراضيّ الذي يشهد أفضل أيامه، فمن المتوقّع نموّ قطاع الألعاب وحده بمعدل نموٍّ سنويّ مُركّب يبلغ 22.7% بحلول عام 2030، وبالتالي يرسّخ مشروع 5thScape مكانته في قطاع ذي إمكاناتٍ مذهلة.



بالنسبة للمستثمرين الأذكياء، فإن الجمع بين البيانات الاقتصادية القوية لعملة المشروع والخدمات الحقيقية التي تقدّمها إضافةً إلى النموّ المستمر لسوق الواقع الافتراضي يجعل من 5thScape فرصةً استثماريةً ممتازة. ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسميّ للمشروع، يبدو أن أمامَ المستثمرين الآن حدثٌ جديدٌ ينبغي عليهم مراقبته عن كثب.



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