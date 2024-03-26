حزب الله يستهدف قاعدة "ميرون" وثكنتي "برانيت" و"أفيفيم" بقصف صاروخي

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية - حزب الله في بيان أنّ مقاتليها استهدفوا مرتين تموضعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "برانيت" اليوم الثلاثاء بالأسلحة الصاروخية المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وأفادت المقاومة الإسلامية في بيان منفصل بأنّ مقاتليها قصفوا مبنيين في مستوطنة ‏"أفيفيم" يستخدمهما جنود الاحتلال، ردّاً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قرى الجنوب اللبناني.

وأعلنت المقاومة كذلك استهداف قاعدة ‏"ميرون" الجوية بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت لاحق، بأنّ صاروخاً أو طائرة مسيّرة أصابت قاعدة "ميرون" الجوية، كما أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً تعرّض قاعدة الرقابة الجوية في جبل "ميرون" لخمسة صواريخ مضادة للدروع.

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ‏مقاتليها مبنى يستخدمه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة "شوميرا" بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابته مباشرةً.