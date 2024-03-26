وقفة في عمان تطالب بإغلاق سفارة الاحتلال

وطن: شارك آلاف الأردنيين، مساء الاثنين، في وقفة مع قطاع غزة طالبت بإغلاق سفارة الاحتلال لدى المملكة.

وشارك آلاف الأردنيين في وقفة أقيمت بعد صلاة التراويح في الساحة المقابلة لمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وشهدت الفعالية هتافات ضد الاحتلال وتدافعا بين مشاركين وقوات الأمن الذين حاولوا تجاوز مكان إقامة الفعالية إلى نقطة متقدمة من مكان سفارة إسرائيل.

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير الاحتلال إلى عمان.