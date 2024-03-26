قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل شابين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، وداهمت عدة احياء وسط اندلاع مواجهات.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، اقتحمت المدينة ونشرت القناصة على اسطح عدد من البنايات، وخصوصا في حي الالمانية، حيث داهمت العديد من المنازل وحطمت محتوياتها، وتعمدت الحاق اضرار بالمركبات المركونة على جنبات الشوارع بالقرب من دوار المنطقة الصناعية، بجانب عمارة الحرباوي.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين لؤي فيصل تركمان، وحمزة وائل كامل سمودي، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما في الحيي الشرقي والألمانية.

كما داهم الاحتلال منزل المواطن سيف محمد الناجي في حي البساتين، وأعتدي على أسرته بالضرب وهدد بتصفيته ما لم يسلم نفسه.