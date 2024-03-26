نقيب المحامين المحامي فادي عباس يتسلم مهامه رئيسا لمجلس ادارة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية

وطن: تسلم، يوم الأحد، نقيب المحامين المحامي فادي عباس مهام رئاسة مجلس ادارة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية خلفا للأستاذ أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، كما وتسلم المهندس محمود حمادنة مهامه نائبا لرئيس مجلس الإدارة خلفا للمهندس منجد هواش. وقد تمت إجراءات الاستلام والتسليم خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) الذي عقد في مقر نقابة المحامين في رام الله.

وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، قام مجلس الإدارة بتكريم الرئيس السابق الأستاذ أحمد القاضي ونائبه المهندس منجد هواش على جهودهم طيلة العام الماضي.

يذكر أن غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية تأسست من ثلاثة أجسام تمثيلية تضم نقابة المحامين ونقابة المهندسين/ مركز القدس واتحاد المقاولين الفلسطينيين.